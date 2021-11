Joueurs et moments du Bayern Munich dans le Top 10 de la décennie

Pour fêter ses 10 ans d’existence, le site Web 90min.com a récemment publié une série d’articles couvrant le meilleur du monde du football au cours de la dernière décennie. En tant qu’équipe qui a remporté un triplé et un sextuple au cours de ladite décennie, le Bayern Munich a été présenté à plusieurs reprises. Bien que certains de leurs choix puissent faire sourciller, cela vaut toujours la peine de revenir sur les meilleurs moments du Bayern de la décennie à travers les yeux d’une troisième personne.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Nous allons d’abord éliminer la laideur. Un seul joueur du Bayern Munich a figuré dans ce top 10. Robert Lewandowski a fait reconnaître son génie en se classant troisième de la liste, derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ayant injustement raté le Ballon d’Or l’année dernière en raison de l’annulation du prix, Lewandowski a été un attaquant solide tout au long de la décennie, ses prouesses de buts ayant explosé en particulier au cours des deux dernières années. Avec ses buts menant le Bayern à un sextuple historique la saison dernière, c’est tout naturellement que le meilleur joueur du monde actuel figure sur cette liste.

Photo de Sven Hoppe/alliance photo via .

Cependant, il y a pas mal de joueurs du Bayern qui pourraient avoir un argument décent pour faire cette liste. Manuel Neuer et Thomas Müller, tous deux membres clés des deux triplés du Bayern et de la victoire de l’Allemagne en Coupe du monde, ils pourraient tous deux avoir un cri. Des personnalités comme Franck Ribéry et Arjen Robben pourraient faire de même, vu à quel point elles ont été meurtrières pendant toute la décennie. Philipp Lahm, peut-être ? Tous ces joueurs sont-ils pires que Karim Benzema, N’Golo Kante et Gareth Bale ? Tu décides.

Le meilleur onze de la décennie met un peu plus en lumière le Bayern Munich et ses sbires. Trois des onze joueurs de cette équipe arborent fièrement le rouge bavarois, ou l’ont fait une fois, dans son cas.

Photo de Chris Brunskill Ltd/.

Manuel Neuer prend les gants du gardien, et pour cause. Aucun autre gardien de but n’a réalisé plus que lui au cours de la dernière décennie. Un triple, un sextuple et une Coupe du monde. De plus, il a à lui seul révolutionné le poste de gardien de but au point que le jeu de jambes sophistiqué est désormais considéré comme un trait clé pour tout bon gardien de but de nos jours. En fin de compte, Neuer a été le meilleur gardien de but du monde toute la décennie, et aucun fan ayant subi un lavage de cerveau ne peut dire le contraire.

Photo de Stanley Chou/.

Le Philipp Lahm susmentionné fait également une apparition à l’arrière droit. Un argument pourrait peut-être être avancé pour Dani Alves, mais Lahm prend le gâteau en raison de ses performances lors du premier triplé du Bayern en 2013 et de la victoire de l’Allemagne en Coupe du monde un an plus tard. Aussi sous-estimé soit-il, il est bon de voir Lahm obtenir la reconnaissance qu’il mérite. Il a toujours été un joueur fiable, peu importe où il a joué sur le terrain, et à ce jour, il reste l’un des meilleurs capitaines du Bayern et de l’Allemagne.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Robert Lewandowski prend le non. 9 place devant Luis Suarez et Karim Benzema pour une raison : aucun autre attaquant n’a marqué plus de buts cette décennie que le Polonais. Lewandowski a connu un immense succès même depuis ses jours à Dortmund, et une fois qu’il a rejoint le Bayern, il n’a cessé de s’améliorer. Sera-t-il récompensé par le Ballon d’Or cette année ? On ne peut qu’espérer.

Photo de Ian MacNicol/.

Le Bayern a remporté deux Ligues des champions au cours de la dernière décennie, il était donc naturel qu’au moins une de ses victoires figure sur cette liste. Le n ° 10 de cette liste n’était autre que le but vainqueur d’Arjen Robben contre le Borussia Dortmund lors de la finale de 2013. Cette finale a une place de choix dans le cœur de tous les fans du Bayern, notamment en raison de l’arc de rédemption dramatique de Robben qui a conduit à son chagrin lors de la finale de 2012. De plus, cette finale était tout un spectacle en soi, l’une des meilleures, sinon la meilleure, finale de Ligue des champions de tous les temps. Football offensif fluide, excellent gardien, pression sur pression et drame de dernière minute, que demander de plus ?

Étonnamment, pas un seul instant de la série de victoires à 100 % du Bayern en Ligue des champions 2019/20 n’a figuré dans cette liste, pas même le massacre du FC Barcelone en quart de finale. Le numéro 1 sur cette liste, quant à lui, était la victoire 6-1 de Barcelone sur le Paris Saint-Germain en 2017. Peut-être que l’auteur était un fan de Barcelone… ?

Il est difficile de ne choisir que dix matchs parmi les centaines qui ont eu lieu au cours des dix dernières années. Cependant, parmi ces choix difficiles, un match du Bayern et un match de l’Allemagne ont fait la coupe finale.

Photo de Manu Fernandez/Piscine via .

À la quatrième place de la liste se trouve la destruction 8-2 du Bayern contre Barcelone en Ligue des champions 2019/20. Les quarts de finale normalement à deux jambes se sont joués en une seule étape dans un endroit neutre (Lisbonne) en raison de la pandémie de COVID. Les fans de Barcelone seront probablement heureux qu’il ne s’agisse que d’une seule étape, car Dieu sait quel genre de résultat global aurait attendu leur malheureuse équipe s’il y avait eu un match de plus à jouer.

Les buts de Thomas Müller (deux fois), Ivan Perišić et Serge Gnabry ont permis aux Bavarois de mener 4-1 à la mi-temps, et d’autres buts de Joshua Kimmich, Robert Lewandowski et du joueur de Barcelone Philippe Coutinho ont mis la cerise sur l’une des meilleures soirées européennes du Bayern. . Le Bayern allait battre l’Olympique de Lyon en demi-finale avant de battre le Paris Saint-Germain en finale pour terminer une campagne parfaite en Ligue des champions, sans parler du deuxième triplé du club.

Photo de Martin Rose/.

Le match le plus mémorable de la décennie, quant à lui, est allé à une autre raclée, cette fois l’équipe nationale allemande et sa victoire 7-1 sur le Brésil lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Les hôtes du Brésil cherchaient à remporter leur sixième Coupe du monde dans leur arrière-cour, mais leurs rêves ont été brisés par les Allemands impitoyables, qui ont marqué cinq buts devant eux dans la première demi-heure.

Müller a ouvert le score sur corner et Miroslav Klose a battu le record de tous les temps du meilleur buteur de la Coupe du monde avec le deuxième de l’Allemagne. L’ancien du Bayern Toni Kroos a réussi un doublé en moins de 90 secondes pour donner une avance de quatre à l’Allemagne, et Sami Khedira a marqué la cinquième minute plus tard pour mettre le match hors de portée. Une légère tentative de retour du Brésil a été étouffée par Manuel Neuer en seconde période, et l’Allemagne a marqué deux fois de plus grâce au remplaçant Andre Schürrle. Après avoir dûment éliminé le Brésil en demi-finale, l’Allemagne a remporté sa quatrième Coupe du monde avec une victoire 1-0 sur l’Argentine en finale.

Fait amusant : Hansi Flick était en charge de ces deux victoires, ayant été entraîneur adjoint pendant la Coupe du monde et manager lors du triplé du Bayern. Neuer, Müller et Jérôme Boateng étaient également présents dans les deux matchs.

Voici donc les choix de 90 minutes pour le top 10 de la décennie. Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec leurs choix, et quel est votre souvenir préféré du Bayern ou de l’Allemagne ces dix dernières années ? Faites le nous savoir dans les commentaires!