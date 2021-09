in

Nous parcourons les blessures de la semaine 1 et proposons nos joueurs incontournables pour la semaine 2 en ramenant un format appelé Showdown Time. Plus tard, nous récapitulons nos paris d’accessoires de la semaine 1 et repassons la première semaine de la Bad Quarterbacks League.

Blessures (1:23)

Incontournables

RB (15:23)

WR (23:50)

TE (37:42)

Banderoles QB (46:14)

Banderoles DEF (48:14)

Paris sur les accessoires de la semaine 1 (49:38)

Mauvais QB League (52:19)

Hôtes : Danny Heifetz, Danny Kelly et Craig Horlbeck

Producteur : Craig Horlbeck

