Danny, Danny et Craig réagissent aux plus grosses blessures du week-end et mettent en évidence leurs objectifs de fil de suspension de la semaine 7

Nous parcourons les blessures de la semaine 6 et proposons nos joueurs incontournables pour la semaine 7 avec notre format préféré, Showdown Time.

Incontournables

RB (5:16)

WR (25:45)

ET (37:12)

Banderoles QB (49:12)

Banderoles DEF (52:06)

E-mails des auditeurs (53:17)

Hôtes : Danny Heifetz, Danny Kelly et Craig Horlbeck

Producteur : Craig Horlbeck

