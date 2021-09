Joueurs les plus améliorés de la saison NBA 2021/2022

Évoluez, améliorez-vous, faites des sauts de qualité et atteignez un nouveau statut dans la ligue. C’est la maxime de nombreux joueurs qui débuteront la saison NBA 2021/22, désireux de montrer au monde qu’ils méritent plus de reconnaissance pour leur talent. Être une star dans la meilleure compétition de basket-ball au monde est un privilège qui nécessite un travail acharné et ceux qui peuvent s’améliorer considérablement en une seule année ont de nombreux bulletins de vote pour se qualifier pour des privilèges qui ouvrent la voie. Le prix du joueur le plus amélioré de l’année est toujours l’un des plus excités et combattus, et il ne le sera pas moins dans cette nouvelle campagne, dans laquelle plusieurs joueurs courent déjà pour lui.

OG Anunoby – Raptors de Toronto

Le moment est venu pour cet avant-gardiste d’aller de l’avant et d’assumer de plus grandes responsabilités. Joueur total, doté d’une exubérance physique et d’une grande intelligence sur le terrain, OG travaille très dur pour être plus qu’un simple défenseur d’élite. Ses pourcentages de coups sûrs et son volume de tirs ont augmenté l’an dernier, mais il devra assumer plus de responsabilités cette saison dans une équipe sans grandes attentes de succès.

Jarrett Allen – Cleveland Cavaliers

C’est déjà un grand centre, mais s’il est allé dans l’Ohio c’est en raison de son ambition de devenir un joueur historique. Les Cavs ont un diamant brut avec eux et ils veulent construire un nouveau projet gagnant autour de l’un des jeunes hommes les plus dominants de la peinture vu ces derniers temps. L’arrivée de Markkanen pourrait le voir trouver sa place dans l’équipe et il devrait retrouver cette joie de jeu qu’il a montrée dans les Nets, où il s’est clairement démarqué.

Keldon Johnson – San Antonio Spurs

Un jeune talent dans une équipe en pleine reconstruction et avec un coach brillant. Ce sont les ingrédients idéaux pour que Johnson soit un candidat solide pour ce prix et deviennent un espoir pour l’avenir des Texans. La pression sera sur Murray et White, mais Keldon est celui qui peut vraiment profiter du contexte des Spurs pour prendre ses responsabilités et obtenir un volume de tir qui montre son énorme potentiel.

Daniel Gafford – Wizards de Washington

Son apparition dans la dernière ligne droite de la saison dernière avec la capitale en a surpris plus d’un, mais s’il continue à faire des pas en avant dans sa progression, il peut devenir un joueur aux talents de star. Il a tout pour réussir et concourir dès le début de la saison avec les Wizards peut vous donner la tranquillité d’esprit et l’automatisation nécessaires pour favoriser plusieurs sauts qualitatifs dans votre jeu. Il faut y faire attention.

Isaiah Stewart – Detroit Pistons

Votre grand moment est arrivé. L’année dernière, il a vu son émergence en tant que recrue ralentie par la compétition de Mason Plumlee, mais à LaMoTown, ils ont réalisé l’énorme potentiel que chérit ce centre dont les vertus rappellent beaucoup celles de Ben Wallace. Il peut être un véritable dominateur dans la peinture et des deux côtés du terrain, s’affirmant comme l’un des atouts les plus importants des Pistons pour penser à un avenir prometteur.