Joueurs potentiels éligibles à la libre agence après 2022 (1)

Les joueurs suivants sont sur la bonne voie pour être éligibles à l’agence libre après la saison 2022, selon mlbtraderumors.com, voici un aperçu.

Chaque saison se termine un roman est fait concernant les mouvements et les contrats des joueurs. Chaque année surpasse la précédente, avec des surprises, des contrats millionnaires, des changements inimaginables et des joueurs qui, en pleine capacité de performance, se retrouvent sans travail.

Sans aucun doute, il s’agit d’un processus complexe et évolutif, qu’il n’y a pas de formule ou d’indication à suivre, c’est pourquoi nous mettons à votre réflexion ce que peut devenir le processus d’agence libre après la saison 2022. Dans ce premier volet pour le Attrapeurs ou récepteurs.

Attrapeurs

Austin Barnes (33)

Actuellement receveur des Dodgers, sa ligne la plus importante est la défense, avec 33 ans en 2022 il est très difficile pour les Dodgers de parier sur lui pour continuer à porter du bleu, car c’est une équipe en pleine mutation.

Curt Casali (34)

Il est joueur des Giants de San Francisco, Casali est chargé, pour ainsi dire, de donner du repos à la star Buster Posey. Il a du pouvoir occasionnel, mais son âge serait le plus gros problème pour décrocher un contrat en 2022.

Jason Castro (36)

Jason sert aujourd’hui dans les Astros de Houston, son travail est en tant que deuxième ou troisième récepteur cette saison, il n’est intervenu que dans 51 matchs et affiche des chiffres discrets, en 2022 l’âge serait un gros problème pour trouver un renouvellement acceptable.

Willson Contreras (31)

Willson joue aujourd’hui pour les Cubs de Chicago, étant le démarreur de la capture. Lorsqu’à la date de la date limite des échanges, les Cubs se sont débarrassés de bon nombre de leurs joueurs vedettes pour des perspectives et de penser à former une équipe à l’avenir, Willson semble être un pivot pour cette équipe. Il n’aurait donc pas beaucoup de mal à obtenir un renouvellement ou un changement dans une équipe en lice.

Elias Diaz (32)

À sa deuxième saison avec les Rockies du Colorado, le Vénézuélien connaît sa meilleure saison au bâton avec son plus grand nombre de circuits (13) pour une saison et 30 points produits. En 75 matchs joués, plus de la moitié de ceux joués par votre équipe. Gardez juste à l’esprit que Coors Field n’est pas très fiable pour les statistiques au bâton.

Haies Austin (30)

Le receveur de Cleveland a alterné avec les autres dans le poste et bien que les performances soient similaires, le plus récupérable est Austin, mais dans une équipe qui pense être un prétendant, il peut perdre son emploi d’un jour à l’autre, mais l’âge c’est un facteur qui joue en votre faveur.

Andrew Knapp (31)

Andrew avec les Phillies n’a pas eu beaucoup d’importance, en tant que receveur de la qualité de J. Realmuto joue dans son équipe, pour cette raison, son travail s’est concentré sur le repos du titulaire du poste. Il n’a participé qu’à 52 matchs mais n’a joué que 120 tours pour plus de 300 de Realmuto. Vous n’aurez peut-être aucun problème à obtenir un contrat d’acteur de soutien.

Omar Narvaez (31)

Omar ne devrait avoir aucun problème à rester avec les Brewers, car il fait partie d’une équipe rivale et son travail est essentiel pour guider ce personnel de tangage, avec Baines, Peralta et compagnie. Son âge est un plus pour rester lié aux Ligues majeures sans problème en cas de catastrophe.

Gary Sanchez (30)

Tout le monde connaît la qualité de frappeur qu’est Gary, l’inconnu de ce receveur est à sa défense, il est jeune pour le poste, mais si sa puissance commence à décliner il aura du mal à rester dans la même équipe que les Mules. Pour l’instant, il devrait être calme, mais sa défense devrait rester son point le plus bas. Cette année, il a joué dans 86 réunions.

Max Stassi (32)

Le receveur des Angels a alterné les positions avec Kurt Zuzuki, ils ont joué plus moins le même nombre de matchs, mais sans aucun doute le partant est Max, sa puissance occasionnelle avec 10 circuits l’a amené à participer à plus de matchs que son partenaire. . La vérité est que s’il ne change pas et ne lègue pas un receveur de catégorie star, Max ne devrait pas avoir de problèmes pour avoir un emploi après 2022.

Avec ce premier volet des receveurs nous mettons un terme, pour lui dire que dans le prochain les joueurs de champ joueront la place.