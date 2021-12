Joueurs ! Protégez vos précieux tendons avec ce masseur à main de table

Voici quelque chose pour le joueur qui a tout : un appareil de massage pour les mains de table qui peut être utilisé pour éliminer la fatigue de vos mitaines douloureuses et vous maintenir en pleine forme.

Créé par Bauhütte, fabricant japonais de matériel et de périphériques de jeu, l’appareil utilise 15 coussins d’air chauffés pour soi-disant simuler la sensation d’un vrai massage et, eh bien, pourquoi pas. Bauhütte vous recommande d’utiliser le masseur avant de jouer pour réchauffer vos mains ; pendant les pauses pour améliorer la circulation; et après avoir fini de frotter la raideur de vos petits doigts fatigués. Parce que vous le méritez.

Un mode shiatsu frottera apparemment vos paumes avec une pression ferme, tandis qu’un mode « dé à coudre » tirera et étirera chaque doigt un par un. La seule chose qui manque est un mode de prise de main pour vous donner une touche d’encouragement lorsque vous avez besoin d’un coup de pouce en milieu de partie.

Tout noir mat.

Un joueur pro dans son habitat naturel.

Le mode Shiatsu fait travailler la paume.

Le mode chauffage stimule soi-disant la circulation.

L’appareil (que nous avons repéré via Kotaku) est un petit engin amusant, bien sûr, mais pas une si grande innovation. Vous pouvez trouver des dizaines d’articles similaires en ligne avec une recherche rapide de « masseur électrique pour les mains », bien que Bauhütte ait donné à la chose une métamorphose élégante en noir mat pour plaire à son public cible. L’appareil se marie bien avec les autres engins SkyMall pour les joueurs de la société, y compris un matelas chauffant et un masseur de pieds portable.

Vraiment, cependant, ce qui me terrifie à propos de ce gadget n’est pas ce qu’il dit sur le marché potentiel des friperies liées au jeu (chaque passe-temps a ses babioles), mais l’idée qu’il pourrait un jour être compromis dans une sorte de complot d’espionnage cyberpunk. Imaginez une compétition d’esports à enjeux élevés, où une équipe pirate le masseur de main d’un rival pour casser quelques doigts avant ou même pendant le grand match. Ce que les machines ont donné, les machines peuvent le reprendre.

Le masseur à main n’est apparemment disponible qu’au Japon pour le moment pour environ 150 $, mais Amazon stocke un tas d’appareils similaires si vous pouvez sentir ces crampes devenir fortes.