Joueurs qui mettent fin à leur contrat en 2022

15/10/2021 à 9h58 CEST

A deux mois et demi du début de l’année 2022, date à laquelle les joueurs peuvent désormais négocier leur avenir immédiat avec d’autres équipes, plusieurs joueurs n’ont pas trouvé d’accord de renouvellement avec leurs clubs respectifs et sont en mesure de négocier avec. autres clubs votre arrivée à partir du 30 juin 2022. C’est le cas de noms importants comme ceux de Kylian Mbappé, Paul Pogba ou Ansu Fati.

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a été l’un des acteurs qui ont pris le plus de couvertures lors du marché estival, mais son départ pour le Real Madrid n’a pas été falsifié et il pourrait le faire gratuitement dans la prochaine fenêtre de marché s’il décide de ne pas renouveler avec le PSG dans les prochains mois. Les deux parties ont reconnu un intérêt et le Français pourrait débarquer dans la capitale avec 23 ans et un immense avenir devant lui.

Le cas du joueur du FC Barcelone, Ansu Fati, a quelques nuances : est de retour après une blessure de longue durée et l’agent et le club ont déjà eu plusieurs réunions pour rapprocher les positions. L’attaquant, qui a hérité du numéro 10 de Leo Messi, ne pense qu’à réussir au Camp Nou et devenir la grande figure du club dans les cinq prochaines années.

Dembélé, un autre nom important sur la table

D’autres joueurs importants figurent sur la liste des joueurs qui mettent fin à leur contrat l’année suivante : Paul Pogba, Franck Kessié, Paulo Dybala, Ousmane Dembélé, Lorenzo Insigne, Marcelo Brozovic, Antonio Rüdiger, Niklas Sule, Andrea Belotti et un long etcetera. Leur situation est complexe et ils doivent trouver un accord avec leurs clubs respectifs ou ils devront trouver une solution.

Côté français, Ousmane Dembélé, club et agents négocient déjà son renouvellement. Malgré les problèmes physiques récurrents et les performances intermittentes qu’il a offert, le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du club compte pour Ronald Koeman et le secrétariat technique le considère comme un atout précieux pour le présent et l’avenir..