Joueurs transférables de chaque franchise NBA

Il y a peu de joueurs essentiels dans la ligue, seuls les meilleurs ont ce privilège et les autres sont conscients qu’ils doivent gagner leur pain à la sueur de leur front. Les Rumeurs NBA se déchaînent complètement autour d’éventuels transferts qui pourraient intervenir dans cette première moitié de saison, avec des hommes impliqués dont le départ pourrait élargir la marge salariale des équipes dans lesquelles ils évoluent ou faciliter l’arrivée d’autres pièces plus intéressantes pour le schéma de jeu ils conduisent. Certains peuvent partir immédiatement, tandis que d’autres ont des restrictions pouvant aller jusqu’à quelques mois, mais il y aura sûrement beaucoup de regards sur eux, comme le commente Hoopshype.

Sur la liste il y a des joueurs illustres qui devraient être importants, mais qui ne convainquent pas tout à fait. Le point culminant pourrait être Andrew Wiggins, dont la coupe Golden State Warriors n’est pas entièrement viable au cas où Klay Thompson reviendrait en pleine forme. Tyus Jones et Tyler Herro Ils pourraient être d’autres noms très souhaitables pour n’importe qui, tandis que les Lakers feraient bien de se séparer de l’un de ses nombreux morceaux et, en ce moment, celui qui a le plus de bulletins de vote est Kendrick Nunn. Il pourrait même y avoir des surprises sous la forme du transfert d’un joueur de la pertinence de Yusuf Nurkic, tandis que les vétérans du flash de Goran dragic et Joe Inglés Ils pourraient également être à l’origine de la gâchette.

Ce sont les 30 joueurs transférables, un par franchise NBA

Atlanta Hawks : Cameron Reddish Boston Celtics : Juancho Hernangómez Brooklyn Nets : Nicolas Claxton Charlotte Hornets : Mason Plumlee Chicago Bulls : Coby White Cleveland Cavaliers : Coby White Dallas Mavericks : Dwight Powell Denver Nuggets : Will Barton Detroit Pistons : Cory Joseph Golden State Warriors : Andrew Wiggins Houston Rockets : Eric Gordon Indiana Pacers : Myles Turner Los Angeles Clippers : Serge Ibaka Los Angeles Lakers : Kendrick Nunn Memphis Grizzlies : Tyus Jones Miami Heat : Tyler Herro Milwaukee Bucks : Donte Di Vincenzo Minnesota Timberwolves : Taurean Prince Pélicans de la Nouvelle-Orléans : Josh Hart New York Knicks : Kevin Knox Oklahoma City Thunder : Derrick Favors Orlando Magic : Terrence Ross Philadelphia 76ers : Ben Simmons Phoenix Suns : Jalen Smith Portland Trail Blazers : Yusuf Nurkic Sacramento Kings : Buddy Hield San Antonio Spurs : Thaddeus Young Toronto Raptors : Goran Dragic Utah Jazz : Joe Ingles Washington Wizards : Montrezl Harrell