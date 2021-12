Jouez à des jeux Android sur des PC Windows en 2022

Joe Hindy / Autorité Android

En 2022, vous pourrez jouer à des jeux Android sur des PC Windows directement depuis Google. Google apporte Google Play Games à Windows en tant qu’application autonome. Google dit qu’il apportera « le meilleur de Google Play Games », il est donc possible qu’il n’inclue que certains titres.

Lors de l’itération 2021 des Game Awards, Google a fait une annonce surprenante. Lors d’un segment sur les jeux mobiles, le directeur produit de Google Play Games, Greg Hartnell, a annoncé la grande nouvelle.

À partir de 2022, vous pourrez jouer à des jeux Android sur des PC Windows directement depuis Google. Cela sera possible car Google apporte la plate-forme Play Games à Windows via une application autonome.

Google nous a dit que ce n’était pas le résultat d’un partenariat avec Microsoft comme nous l’avons vu avec Amazon apportant son Appstore à Windows 11. Il s’agit plutôt d’un développement indépendant sur lequel Google travaille en privé.

Comme on pouvait s’y attendre, Google ne donne pas trop de détails. Cependant, à partir de ce qu’il a annoncé sur scène et de ce qu’il nous a dit, on peut faire quelques hypothèses.

Jeux Android sur PC Windows

Comme mentionné, Google a confirmé qu’il s’agit d’une application autonome. En d’autres termes, vous devrez télécharger et installer l’application de Google comme vous le feriez avec l’une de ses autres applications Windows.

Comme il s’agit de la plate-forme Google Play Games, vous devrez vous connecter avec votre compte Google, comme vous le feriez sur Android. Un porte-parole de Google nous a dit que « les joueurs pourront reprendre là où ils se sont arrêtés de leur poche à leur tablette, Chromebook et sur le bureau via cette nouvelle application PC Google Play Games ». Cela devrait signifier que vos sauvegardes et autres informations seront transférées d’une plate-forme à l’autre.

Les titres doivent être limités, au moins au début, mais vos sauvegardes et autres informations doivent être transférées d’une plate-forme à l’autre.

Fait intéressant, a déclaré le porte-parole, « ce produit apportera le meilleur de l’écosystème Android et Google Play Games aux PC Windows ». En lisant entre les lignes, nous nous attendons à une sélection limitée de jeux Android sur PC Windows, du moins au début. Si Google avait l’intention de tout apporter, il aurait dit « tout » au lieu de « le meilleur ».

Êtes-vous enthousiasmé par l’arrivée des jeux Android sur Windows ?

0 voix

Oui, je suis tellement excité!

NaN%

C’est peut-être cool, mais je ne suis pas sûr.

NaN%

Pas excité du tout.

NaN%

Je me fiche des jeux mobiles.

NaN%

Il y a encore des tonnes de questions, cependant. Est-ce que cela va être disponible sur Windows 10 ou juste Windows 11 ? De quel type de matériel aurez-vous besoin ? S’agit-il simplement d’un émulateur Android sophistiqué ou ces jeux fonctionneront-ils en mode natif ? Quels jeux seront disponibles ? Comment les titres spécifiques aux mobiles, tels que Pokémon Go, fonctionneront-ils sous Windows ? Espérons que nous aurons bientôt des réponses à ces questions !

En attendant, cliquez sur notre sondage ci-dessus pour nous faire savoir ce que vous en pensez !

