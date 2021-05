Jouez à des jeux PC sur Mac, iPhone ou iPad avec GeForce Now

Les produits Apple ne sont normalement pas connus pour être des consoles de jeu incroyables, mais Nvidia veut changer cela. GeForce NOW est son service de jeu basé sur le cloud, qui transforme instantanément votre Mac, iPhone ou iPad en la plate-forme de jeu dont vous avez toujours rêvé.

Comment ça fonctionne

Grâce à GeForce Now, vous pouvez lire votre bibliothèque existante dans des magasins populaires tels que Steam, Uplay, Epic Games et GOG, il n’est donc pas nécessaire de racheter des jeux que vous possédez déjà. Et vous avez accès à plus de 800 des meilleurs jeux PC et à plus de 80 titres gratuits, tous accessibles depuis votre iPhone, iPad ou votre Mac.

Compatibilité M1 Mac

Les nouveaux Mac M1 sont les bienvenus à la fête des jeux. Avec GeForce Now, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes: une expérience Mac de premier ordre avec des performances similaires à celles d’un PC de jeu.

Les avantages du Cloud Gaming

Le téléchargement de mises à jour de jeu massives peut être frustrant lorsque vous voulez simplement vous lancer et jouer. Cependant, GeForce NOW est dans le cloud, ce qui signifie que les fonctionnalités du service et les jeux sont mis à jour en temps réel dans les coulisses, éliminant ces retards embêtants. Avec les sauvegardes de jeu également dans le cloud, vous pouvez démarrer une partie à la maison, puis reprendre là où vous vous étiez arrêté sur un autre appareil en déplacement.

Pour configurer cela, vous devez vous rendre sur le site Web de GeForce Now. Ensuite, il vous suffit de créer ou de vous connecter à votre profil et de vous connecter au fournisseur de jeux de votre choix pour le titre sélectionné. Une fois que vous avez trouvé une session, vous pouvez vous connecter et commencer à lire ce titre.

Performance

Je suis capable de diffuser facilement des titres AAA sur mon iPad avec des performances et une qualité qui autrement ne seraient pas réalisables. GeForce Now fonctionne très bien sur mon iPhone et mon Mac, et le fait qu’il soit aussi facile d’exécuter ces titres sur votre smartphone est génial. L’aspect de compatibilité cloud-cross de ce service rend l’offre encore meilleure, étant donné que vous pouvez commencer à jouer à un jeu à la maison sur votre Mac, puis reprendre là où vous vous étiez arrêté sur votre iPhone lorsque vous quittez la maison.

Prise de .

L’adhésion à GeForce Now est gratuite, mais vous pouvez mettre à niveau votre abonnement pour un accès plus rapide aux serveurs GeForce Cloud, obtenir des sessions de jeu prolongées et bénéficier de certaines fonctionnalités graphiques RTX telles que le lancer de rayons et le DLSS. C’est génial de pouvoir accéder à ces fonctionnalités sans avoir besoin d’une énorme plate-forme de jeu PC pour tout alimenter. N’oubliez pas de consulter GeForce Now si vous êtes intéressé!

