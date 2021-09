Jouez à Detective In Outer Worlds DLC ‘Murder on Eridanos’, atterrissant la semaine prochaine sur Switch

Outer Wilds a été annoncé pour Switch en février avec une fenêtre de date de sortie de “Summer”, et comme il ne nous reste que 20 jours environ, c’est… désolé, quoi? MONDES extérieurs ? Oh. Droit.

The Outer WORLDS, à ne pas confondre avec l’autre jeu sur l’espace, est déjà sorti sur Nintendo Switch, et bientôt, les joueurs de Switch pourront mettre la main sur le deuxième DLC, Murder on Eridanos.

Dans le DLC, votre protagoniste sera chargé d’enquêter sur le meurtre d’une actrice, Halcyon Helen, sur la planète Eridanos. Dès que vous débloquerez l’aire d’atterrissage à Stellar Bay sur Monarch, vous pourrez accéder à la quête.

En plus de la nouvelle histoire, le DLC ajoute également de nouveaux personnages, armures, avantages, défauts et armes, ainsi qu’un niveau maximum de 36. Les nouvelles armes, pour mémoire, incluent une clé qui magnétise les ennemis, plusieurs marteaux , et quelques axes ; l’armure comprend des chapeaux fantaisie, une tenue de baseball et un uniforme de concierge.

Le DLC The Murder on Eridanos sera disponible sur Nintendo Switch le 8 septembre au prix de 14,99 $. Le premier DLC, Peril on Gorgon, est sorti plus tôt cette année.