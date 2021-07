Jouez à notre défi de mode Covet du mois

Il fut un temps dans ma vie où j’habillais mes Barbies avec les choix de mode les plus extravagants disponibles et les exposais pour que tous ceux qui passaient puissent « ooh » et « ahh » à mon art – non, mon génie. Ces défilés de mode étaient parmi mes meilleurs souvenirs, et je connais beaucoup d’amis qui seraient d’accord sans vergogne. (Non, ce n’était pas vendredi dernier, et non, je n’ai pas été signalé au propriétaire de mon immeuble.)

La beauté de cette ère de la technologie est que jouer à se déguiser n’a pas besoin de s’arrêter lorsque vous atteignez un certain âge. Covet Fashion, un jeu mobile hautement addictif, donne accès aux meilleurs robes, accessoires, chaussures et bijoux des meilleurs créateurs du monde sans ajouter un seul zéro au solde de votre carte de crédit. Les défis du jeu vous permettent d’être n’importe qui : un PDG qui se lance dans un premier rendez-vous, des membres de la royauté se préparant pour un bal ou une reine de bal chanceuse s’habillant pour sa grande soirée. Vous pouvez également voter sur la façon dont les autres ont stylé leur apparence si vous aimez la compétition.

Cosmopolitan s’est associé à Covet Fashion pour proposer des défis mensuels sur l’application basés sur les tendances de la mode saisonnières que nous couvrons en ligne. La meilleure partie est que si vous aimez ce que vous portez dans le jeu, vous pouvez l’acheter IRL via notre site. Voici tous les détails sur le défi de ce mois-ci. Bonne coiffure !

Le défi des robes d’été sexy

En direct du 7 / 23-7 / 26

Les choses sont sur le point de se réchauffer maintenant que nous sommes pleinement en été, alors si vous voulez que votre jeu de tenues soit aussi chaud que le temps, procurez-vous une de ces robes d’été sexy ! Ici, nous avons des décolletés plongeants, des bodycons moulants, des fentes pour les jambes et des découpes accrocheuses qui vous permettront de publier des selfies 🔥🔥🔥 sur la grille. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour ouvrir Covet Fashion et créez le vôtre !

Télécharger Covet Fashion

