Jouez à une sorcière dans les bois à Wytchwood, un jeu d’aventure d’artisanat à venir cet automne

in

Contes de fées, sorcières, artisanat et potions – nous étions à bord avec Wytchwood dès le départ, et si vous êtes un fan de tout ce qui est cottagecore et confortable, vous serez également envoûté.

Le jeu commence lorsqu’une sorcière avec un chaudron sur la tête découvre qu’elle a fait un pacte avec une chèvre suspecte et qu’elle ne s’en souvient pas. Nous sommes tous passés par là, n’est-ce pas ?

Cela peut sembler une période stressante, mais nous sommes assurés que ce n’est pas le cas, et vous constaterez que Wytchwood est un “jeu relaxant” axé sur l’exploration et la recherche d’ingrédients de sorts à travers les marécages, les montagnes et les forêts.

Nous obtenons de grandes vibrations Slay The Spire à partir des visuels, en particulier du personnage principal, mais cela semble certainement moins exigeant que le constructeur de deck roguelike – cela ne veut pas dire qu’il n’a pas beaucoup de profondeur, cependant. Il y a un grimoire plein de sorts, de réactifs et de recettes pour lesquels vous devrez trouver des ingrédients, et en tant que personne qui préparait des “potions” pour ses parents à partir de plantes aléatoires du jardin, cet auteur est très intéressé.

Wytchwood devrait sortir à l’automne de cette année. Vous pouvez en lire un peu plus sur le blog PlayStation – il arrivera également sur PS4 et PS5, ainsi que sur Steam.

Que pensez-vous de Wytchwood à partir de la bande-annonce et des captures d’écran ? Faites le nous savoir dans les commentaires!