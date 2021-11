Jouez au Punch-Out classique !! sans commande ? L’ont rendu possible

11/11/2021 à 14:57 CET

Claudio Torres Rojas

Il y a de nombreuses années, Xbox a annoncé et publié un appareil appelé Kinect. L’idée était bonne, et c’était que vous pouviez jouer à certains jeux sans utiliser de manette, juste avec le mouvement de notre corps que Kinect détecterait. Le fait est que le produit n’a pas très bien fonctionné et a été assez critiqué par la communauté. Mais cette idée a beaucoup à voir avec ce que Ian Charnas a fait avec Coup de poing !!.

Le titre classique de Nintendo concerne les combats de boxe, et Charnas a réalisé que, comme s’il s’agissait d’une Wii, il peut être jouer Punch-Out !! sans avoir besoin d’utiliser des commandes, juste avec une caméra et un mouvement du corps. Pour ce faire, bien sûr, il a dû pirater le code du jeu lui-même et explique tout en détail dans cette vidéo.

Afin de compléter ce test, vous avez besoin d’un peu d’IA appelé MoveNet qui consiste à détecter plusieurs points différents sur le corps humain et, grâce à cela, à détecter le mouvement d’un squelette humain de manière très détaillée. Grâce à cela, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il parvient à jouer parfaitement sans l’aide d’une manette.