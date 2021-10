57% des joueurs ont cité le stockage lent comme un facteur critique pour la mauvaise expérience de jeu.

Par Jaganathan Chelliah

Le mot ‘stockage’ est souvent lié à un espace dans notre maison, qui est si plein de marchandises, qu’il est presque impossible de trouver un espace de bras. Connectons maintenant le même mot « stockage » au monde des jeux en ligne et découvrons la différence. Dans le monde du jeu, le stockage joue un rôle très important, autant qu’un joystick voire plus. Comment? Imaginez que vous jouez à un jeu AAA et que soudainement, vous ne pouvez plus continuer en raison d’un temps de chargement plus long. Le stockage a également un impact sur d’autres expériences utilisateur telles que la perte d’images, le bégaiement, etc. La logique est simple. Le gameplay est affecté si les données du jeu ne sont pas transférées rapidement du stockage vers d’autres composants du PC. Pour les joueurs sérieux, le stockage haute performance est un must pour développer le jeu comme une option de carrière.

Selon la recherche « Next-Gen Gamers » menée par Western Digital, des facteurs tels que l’excitation, le plaisir et le défi sont les principaux facteurs de motivation pour les jeux sur PC. 57% des joueurs ont cité le stockage lent comme un facteur critique pour la mauvaise expérience de jeu. De plus, 51% des joueurs ont déclaré que le chargement lent du jeu, outre les problèmes de bande passante, était l’un des principaux sujets de préoccupation.

Les tailles d’installation pour les jeux ont continué de croître au fil des ans, les titres populaires occupant plus de 200 Go. Même si tous les jeux n’occupent pas un espace énorme, beaucoup peuvent encore occuper jusqu’à 150 Go. Une chose est claire, les jeux AAA continueront de croître en termes de taille d’installation à mesure que la qualité et la complexité de ceux-ci continueront d’évoluer. L’enquête « Next-Gen Indian Gamer » révèle que 59 % des joueurs ont déclaré que le temps de chargement lent avait eu un impact négatif sur leur jeu. De plus, deux joueurs sur cinq ont pris la douloureuse décision de supprimer leurs anciens titres en raison d’un manque de stockage.

Pour pouvoir y parvenir et bien plus encore, le stockage est un élément essentiel du gameplay de niveau expert. Alors comment savoir quoi sélectionner ? La première étape consiste à choisir entre HDD et SSD car cela permettra de hiérarchiser les performances ou la capacité. Les disques durs offrent des capacités massives à moindre coût, tandis que les disques SSD offrent des vitesses ultra-élevées. Les SSD n’ont pas de pièces mobiles, sont rapides, ont une faible latence et sont très réactifs, permettant une excellente expérience pour les joueurs. Comme les titres multiplateformes devaient également fonctionner sur des consoles liées au disque dur, les développeurs ont eu du mal à utiliser la vitesse des SSD à leur avantage. Ce problème devrait être résolu avec la prochaine génération de PC et de consoles utilisant les derniers SSD basés sur la technologie NVMe comme ceux proposés dans le portefeuille WD_BLACK. Cela signifie que les créateurs peuvent désormais faire évoluer leurs jeux jusqu’aux capacités de la technologie NVMe. De plus, comme trois joueurs sur cinq stockent leurs bibliothèques de jeux sur leur PC, et que trois joueurs sur 10 stockent plus de dix titres sur leur PC ; ainsi, un périphérique de stockage puissant avec un stockage adéquat offrirait une expérience de jeu transparente. L’autre option consiste à rechercher un stockage externe optimisé pour le stockage de jeux, ce qui permet aux joueurs de récupérer du contenu en cas de besoin.

Les jeux pour PC et consoles ont joué un rôle important dans la formation de l’industrie du jeu à travers le pays au cours des deux dernières décennies. La valeur marchande des jeux sur ordinateur était estimée à environ 96 millions de dollars en 2019, tandis que celle des jeux sur console était d’environ 240 millions de dollars au cours de la même période, selon Statista. Et maintenant, les sports électroniques devenant un sport grand public, on peut s’attendre à ce que davantage de joueurs rejoignent le train en marche du jeu sur PC. De plus, les sports électroniques feront partie des compétitions mondiales, les médailles étant comptabilisées. C’est aussi une raison pour laquelle les joueurs doivent investir dans un meilleur système avec un stockage de haute qualité.

Alors que l’Inde passe du jeu mobile au jeu sur PC, les joueurs doivent créer un système capable de prendre en charge leur jeu à tout moment. Avoir les bonnes solutions de stockage peut considérablement améliorer l’expérience de jeu globale et aider les joueurs à améliorer leur jeu lorsqu’il s’agit d’être compétitif.

L’auteur est directeur principal – marketing, Inde de Western Digital. Les opinions exprimées sont personnelles.

