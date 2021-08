Joules débauche le réalisateur en ligne de Tesco, Rimal Patel

in

Le nouveau rôle de Rimal Patel chez Joules est un poste au niveau du conseil d’administration et il rapportera directement au directeur général Nick Jones. // Joules débauche le directeur en ligne de Tesco, Rimal Patel // Patel sera le nouveau directeur du commerce de gros et des partenariats de Joules // Sa sortie de Tesco fait suite à deux autres départs seniors le mois dernier

Le directeur en ligne de Tesco, Rimal Patel, a démissionné pour rejoindre Joules, où il dirigera le travail du détaillant de style de vie avec des entreprises tierces au Royaume-Uni et à l’étranger.

Patel a été nommé nouveau directeur du commerce de gros et des partenariats de Joules, à compter du 16 août.

Joules a déclaré qu’il serait “responsable du renforcement et de la conduite des partenariats de Joules à la fois au Royaume-Uni et sur les marchés internationaux cibles”.

LIRE LA SUITE:

Le nouveau rôle de Patel chez Joules est un poste au niveau du conseil d’administration et il rapportera directement au directeur général Nick Jones.

Patel était chez Tesco depuis neuf ans.

Il a auparavant occupé des postes de direction chez The Very Group et John Lewis.

La sortie de Patel intervient après qu’Amazon a recruté le vétéran de Tesco Tony Hoggett pour diriger sa division des magasins internationaux, et après qu’Uber Eats a nommé Eve Henrikson, directrice du commerce en ligne de Tesco, pour diriger ses activités EMEA.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette