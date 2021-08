Jouons à Naraka : Bladepoint – Crouching Tiger, Battle Royale

in

Je sais, une autre bataille royale… mais ce jeu est une nouvelle version rafraîchissante.

Je me suis beaucoup amusé avec Naraka : La pointe de la lame. C’est l’un des jeux que j’attendais le plus avec impatience en août, et jusqu’à présent, j’ai vraiment l’impression qu’il répond à mes attentes.

Il s’agit essentiellement d’un mélange des genres jeu de combat et bataille royale – entasser des capacités et des archétypes de personnage de combat dans le format bataille royale. Avec toutes les différentes capacités proposées et les personnages qui volent littéralement autour, cela devient assez chaotique – mais d’une bonne manière amusante. Si vous voulez voir comment j’ai abordé le jeu plus directement, la vidéo intégrée ci-dessus a beaucoup de gameplay pour vous régaler les yeux.

Les menus sont une pagaille absolue et cela aurait pu mieux vous apprendre à jouer, mais cela n’empêche pas de se sentir comme un dur à cuire. Il est difficile de ne pas être attiré lorsque vous vous déplacez avec le grappin, traquez vos ennemis depuis la cime des arbres ou frappez une contre-attaque d’embrayage pour achever votre ennemi.

Le combat manque parfois de ce « punch » en termes de réactivité et de poids lorsque vous frappez des ennemis. Par exemple, l’épée à deux mains semble puissante lorsque vous la chargez, mais les animations à l’impact semblent manquer d’un poids et d’un poids du type de ceux que vous trouvez lorsque vous utilisez une épée dans Monster Hunter ou For Honor. Les animations pourraient avoir besoin d’être resserrées dans tous les domaines, en fait, mais ce n’est rien que quelques correctifs ne peuvent pas corriger. Le noyau qui est ici est quelque chose de spécial.

Les jeux peuvent être maladroits et toujours agréables – et c’est l’un de ces cas. Je ne sais pas quelle sera la durée de conservation de Naraka: Bladepoint, mais j’espère qu’il trouvera une base de joueurs qui le maintiendra en vie – j’aimerais voir les améliorations dans un an.

Naraka : Bladepoint est maintenant disponible sur PC. Pour plus de jeux sortis cette année, rendez-vous sur notre page de dates de sortie de jeux vidéo.