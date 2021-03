Jour 1 de la deuxième phase de la troisième division: avant le duel Oyonesa

31/03/2021 à 18h30 CEST

Premier jour de la deuxième phase de la troisième division à la recherche de nouveaux objectifs pour le Oyonesa et le Calahorra B, qui s’affronteront dans le stade Arène d’Oion ce jeudi à 17h00.

le Oyonesa il était en sixième position dans la première phase de la troisième division avec 25 points et un bilan de 24 buts en faveur et 22 contre.

Quant à l’équipe visiteuse, le CD Calahorra B classé quatrième dans la phase précédente de la ligue avec 35 points et des chiffres de 30 buts en sa faveur et 14 contre.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Arène d’Oion et l’équilibre est un lien en faveur de Oyonesa. La dernière fois qu’ils ont joué au Oyonesa et le Calahorra B dans ce tournoi, c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.