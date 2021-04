Jour 1 de la deuxième phase de la troisième division: avant le match La Virgen Del Camino

04/02/2021 à 19:40 CEST

Première réunion de la deuxième phase de la troisième division à la recherche de nouveaux objectifs pour La Vierge du Chemin et le Real Avila, qui verra les visages dans le stade Stade municipal de Los Dominicos ce samedi à 17h30

La Vierge du Chemin Il s’est classé 4e de la première phase de la troisième division avec 31 points et un solde de 22 buts pour et 18 contre.

Quant au rival, le Real Avila il était en sixième position dans la phase précédente de la ligue avec 31 points et des chiffres de 25 buts en sa faveur et 23 contre.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile de La Vierge du Chemin et les résultats sont trois défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs deux dernières visites au stade de La Vierge du Chemin. Le dernier match qu’ils ont joué La Vierge du Chemin et le Real Avila dans ce tournoi, c’était en mars 2020 et s’est terminé sur un résultat de 0-1 pour les locaux.