Jour 1 de la deuxième phase de la troisième division: avant le match Rayo B

04/03/2021 à 14:31 CEST

La deuxième phase de la troisième division commence avec enthousiasme et attente pour lui Éclair et le Leganes, qui verra les visages dans le stade Fondation de la ville sportive Éclair ce dimanche à 12h00.

le Rayon B il a terminé troisième de la première phase de la troisième division avec 38 points et un solde de 35 buts pour et 27 contre.

En ce qui concerne son rival, le Leganés B il était premier dans la phase précédente de la ligue avec 50 points et des chiffres de 34 buts en sa faveur et 12 contre.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus par le passé au stade de la Rayon B et le bilan est de six victoires, cinq défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux ont une séquence de quatre matchs consécutifs en remportant à domicile contre le Leganes. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminée sur un résultat favorable 4-3. Éclair.