Jour 1 de la deuxième phase de la troisième division: match précédent Beti Kozkor

09/04/2021 à 17:15 CEST

Premier match de la deuxième phase de la troisième division avec enthousiasme et attente pour lui Kozkor et le Cirbonero, qui s’affronteront dans le stade Complexe sportif de Plazaola ce samedi à 16h30.

le Beti Kozkor il occupait la 2e place de la première phase de la troisième division avec 33 points et des chiffres de 23 buts en faveur et 18 contre.

Quant à son rival, le Cirbonero Il s’est classé deuxième dans la phase précédente de la compétition avec 32 points et un solde de 35 buts en sa faveur et 21 contre.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Complexe sportif de Plazaola, en fait, les chiffres montrent une victoire, une défaite et un nul en faveur de la Beti Kozkor. Le dernier match entre Kozkor et le Cirbonero Ce tournoi s’est joué en mars 2020 et s’est terminé par un match nul (0-0).