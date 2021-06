Jour 10 de la deuxième phase de la troisième division : avant le duel de l’Atlético Victoria

in

26/06/2021 à 13h00 CEST

le Victoria athlétique jouera son dixième match de la deuxième phase de la troisième division contre le Arucas, qui aura lieu ce dimanche à 13h00 au Municipale de la Victoria.

le Victoria athlétique tentera de remporter une victoire dans la compétition après avoir remporté le Port de l’Union dans le Municipale de la Victoria 2-1, avec des buts de Baudouin et Ivan marrero. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des sept matches disputés à ce jour avec un chiffre de 24 buts pour et 45 contre.

Du côté des visiteurs, le Arucas a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Guimar dans son fief et le Ibarra à l’extérieur, respectivement 4-0 et 0-2, il entend donc profiter de la dynamique gagnante dans le stade de la Victoria athlétique. À ce jour, sur les neuf jeux que le Arucas Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté sept avec 43 buts pour et 34 contre.

En termes de performances à domicile, le Victoria athlétique a réalisé un bilan de deux victoires et une défaite en trois matchs disputés dans son stade, signe que le Arucas vous pouvez avoir une chance d’obtenir un score positif dans ce match. Aux sorties, le Arucas Ils ont un record de trois victoires et une défaite en quatre matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire assez solide à l’extérieur que les locaux devront affronter.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les visiteurs sont au-dessus du Victoria athlétique avec une différence de 11 points. L’équipe de Patricio de Ara il se classe à la septième place avec 27 points à son tableau de bord. Pour sa part, Arucas il a 38 points et se classe troisième du tournoi.