Jour 10 de la deuxième phase de la troisième division : avant le duel de Lourdes

25/06/2021 à 11h00 CEST

le Lourdes reçoit ce samedi à 11h00 la visite du Txantrea dans le Luis Asarta lors de leur dixième match dans la deuxième phase de la troisième division.

le Lourdes vient au duel avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Télécharger par un score de 1-0. Depuis le début de la saison, les hôtes n’ont gagné aucun des neuf matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 28 buts pour et 54 contre.

Du côté des visiteurs, le Txantrea a subi une défaite contre le FC Bidezarra lors du dernier match (1-2), il vient donc à la rencontre avec la nécessité de renouer avec la victoire sur le terrain de Lourdes. À ce jour, sur les neuf jeux que le Txantrea Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté sept avec un bilan de 49 buts pour et 35 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Lourdes Il a réalisé un bilan de quatre défaites en quatre matchs joués à domicile, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. A la maison, le Txantrea Il a gagné quatre fois en quatre matchs jusqu’à présent, il sera donc un adversaire coriace pour lui. Lourdes, qui devra tout faire pour défendre l’avantage du terrain.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Lourdes et les résultats sont deux défaites et trois nuls pour l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs sans défaite contre ce rival en deuxième phase de troisième division. La dernière fois qu’ils ont joué le Lourdes et le Txantrea dans cette compétition c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé 4-0 en faveur de Txantrea.

En analysant le tableau de classement de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que le Txantrea ils devancent l’équipe locale avec 25 points d’avance. le Lourdes Il arrive à la rencontre avec 19 points à son casier et occupant la dixième place avant le match. Pour sa part, Txantrea il compte 44 points et occupe la deuxième position du classement.