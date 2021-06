Jour 10 de la deuxième phase de la troisième division : avant le duel de Rinconeda

11/06/2021 à 19:01 CEST

le Coin reçoit ce samedi à 19h00 la visite du castro dans le Municipal de Polanco lors de leur dixième réunion dans la deuxième phase de la troisième division.

le Coin vient au duel avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre le Torina par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné aucun des neuf matches disputés jusqu’à présent en deuxième phase de troisième division avec un chiffre de 23 buts pour et 59 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le castro il a été battu 1-3 lors du dernier match qu’il a joué contre le Revilla, ainsi il cherchera un triomphe sur le Coin pour tracer le cap du championnat. Sur les neuf matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le castro il en a remporté quatre avec un bilan de 36 buts marqués contre 35 encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Coin Ils ont réalisé des chiffres de trois défaites et un match nul en quatre matchs disputés dans leur stade, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Dans le rôle de visiteur, le castro ils ont gagné deux fois et ont été battus deux fois lors de leurs quatre matchs disputés, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les visiteurs devancent leur rival avec une différence de 20 points. Les locaux, avant ce match, sont à la neuvième place avec 21 points au classement. De leur côté, les visiteurs totalisent 41 points et occupent la deuxième position de la compétition.