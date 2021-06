Jour 10 de la deuxième phase de la troisième division : avant le match de Güímar

in

26/06/2021 à 13h00 CEST

Dimanche prochain à 13h00, ils mesureront le Guimar et le Villa Santa Brígida au cours du dernier jour de la deuxième phase de la troisième division.

le Guimar vient au duel avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Arucas lors de la rencontre précédente par un résultat de 4-0. De plus, les locaux n’ont gagné dans aucun des sept matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 24 buts pour et 56 contre.

Du côté des visiteurs, le Villa Santa Brígida Il a remporté la victoire contre le Ibarra lors de leur dernier match de la compétition (4-1), avec autant de Calum, Arisay Oui Francisco Trujillo, il espère donc répéter le marqueur, cette fois dans le fief de Guimar. Sur les neuf matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Villa Santa Brígida il en a remporté cinq avec un bilan de 32 buts pour et 26 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Guimar ils ont été battus trois fois en trois matchs joués jusqu’à présent, donnant aux visiteurs plus de chances que prévu, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. A la maison, le Villa Santa Brígida Il a un record d’une victoire, une défaite et deux nuls en quatre matchs joués, ce qui fait de lui un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Guimar, les chiffres font état de deux victoires et d’une défaite en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué le Guimar et le Villa Santa Brígida dans cette compétition c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé sur un 3-1 favorable au Guimar.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le Guimar avec une différence de 22 points. L’équipe de Zeben Hernandez Il entre dans le match en huitième position et avec 14 points avant le match. Pour sa part, Villa Santa Brígida il compte 36 points et occupe la quatrième position du classement.