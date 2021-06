Jour 11 de la deuxième phase de la troisième division : avant le duel de Ribadumia

in

12/06/2021 à 18:10 CEST

Dimanche prochain à 18h00 se jouera la réunion de la onzième journée de la deuxième phase de la troisième division, au cours de laquelle nous verrons le Ribadumia et à Paiosaco-Fers dans le Municipale A Senra.

le Ribadumia il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la onzième journée après avoir perdu son dernier match contre lui CDD Arzua par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 10 matches disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 37 buts pour et 47 contre.

Pour sa part, Paiosaco-Fers ne pouvait pas gagner à Ourense lors de son dernier match (0-1), il entre donc dans le match avec le besoin de renouer avec la victoire sur le terrain de Ribadumia. À ce jour, sur les 10 matchs joués par le Paiosaco-Fers Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté quatre avec 28 buts pour et 59 contre.

En tant que local, le Ribadumia Il a réalisé des statistiques de deux victoires, deux défaites et un nul en cinq matchs disputés dans son terrain, indiquant qu’il devra faire un effort lors de ce match s’il ne veut pas que plus de points lui échappent dans son stade. Aux sorties, le Paiosaco-Fers a un bilan d’une victoire et quatre défaites en cinq matchs joués, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Ribadumia.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de RibadumiaEn fait, les chiffres montrent un tirage au sort pour l’équipe à domicile. Le dernier affrontement entre les Ribadumia et le Paiosaco-Fers Ce tournoi a eu lieu en mai 2019 et s’est terminé sur un score de 3-0 pour le Paiosaco-Fers.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, nous pouvons voir que le Ribadumia ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 14 points. L’équipe de Luis Carro Rey Il arrive au match en sixième position et avec 39 points avant le match. Pour sa part, Paiosaco-Fers il a 25 points et se classe 10e du tournoi.