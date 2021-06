Jour 11 de la deuxième phase de la troisième division : précédent du duel Barco

12/06/2021 à 18:10 CEST

Dimanche prochain à 18h00 se jouera le match du onzième jour de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons le Bateau et à Viveiro dans le Calabagueiros.

le Bateau arrive avec impatience à la onzième journée après avoir remporté les deux derniers matchs contre lui Étudiant Vista Alegre hors de son champ et devant le Comme Pontes dans leur fief par 0-2 et 3-2, respectivement. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté quatre des 10 matches disputés à ce jour en deuxième phase de troisième division et ont réussi à inscrire 43 buts pour et 40 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Viveiro CF a récolté une égalité à trois contre le Ourense, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Viveiro CF ils avaient gagné dans six des 10 matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un bilan de 41 buts pour et 51 contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Bateau il a gagné deux fois, il a perdu une fois et il a fait match nul deux fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Aux sorties, le Viveiro CF a gagné trois fois, a été battu une fois et a fait match nul une fois dans leurs cinq matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Bateau pour remporter la victoire.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Bateau, les chiffres montrent deux victoires et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre Viveiro. Le dernier match auquel ils ont joué Bateau et le Viveiro dans ce tournoi, c’était en avril 1994 et s’est terminé par un résultat de 2-0 en faveur des visiteurs.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Viveiro CF est en avance sur le Bateau avec une différence de quatre points. Les locaux, avant ce match, sont à la quatrième place avec 45 points au classement. En revanche, les visiteurs totalisent 49 points et occupent la deuxième position de la compétition.