Jour 11 de la MX Opening League : avant le duel Querétaro

29/09/2021

29/09/2021

Les Querétaro joue ce jeudi à 4:15 son onzième match de la Ligue d’Ouverture MX contre le Chivas Guadalajara dans le Stade La Corregidora à Querétaro.

Les Querétaro entend améliorer sa position au championnat après avoir subi une défaite contre lui Croix Bleue dans le match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des neuf matches disputés jusqu’à présent en Liga MX de Apertura.

Pour sa part, Chivas Guadalajara a obtenu un nul contre le Amérique, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. À ce jour, sur les 10 matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté trois.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Querétaro ils ont gagné une fois, ils ont été battus deux fois et ils ont fait match nul une fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ils doivent donc améliorer leurs résultats à domicile pour marquer des points au classement. Dans le rôle de visiteur, le Chivas Guadalajara Il a gagné une fois et fait match nul quatre fois en cinq matchs jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Querétaro pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de QuerétaroEn fait, les chiffres montrent trois défaites et sept nuls pour l’équipe à domicile. De leur côté, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs sept dernières visites au stade de la Querétaro. Le dernier match entre Querétaro et le Chivas Guadalajara Cette compétition s’est jouée en mars 2021 et s’est soldée par un match nul (2-2).