Jour 11 de la MX Opening League : avant le match Necaxa

28/09/2021

Le à 00:31 CEST

Ce mercredi à 00h00 au Stade Victoria les visages seront vus Necaxa et le Tijuana lors de la onzième journée de la MX Opening League.

Les Necaxa atteint la onzième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Pachuca par un score de 1-0. De plus, les locaux ont remporté trois des 10 matchs disputés jusqu’à présent.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tijuana a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Mazatlán lors de son dernier match, si bien qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. À ce jour, sur les 10 matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté un.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Necaxa a un bilan de deux victoires et trois défaites en cinq matchs joués à domicile, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Tijuana, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Stade Victoria. En tant que visiteur, le Tijuana a un bilan de trois défaites et un match nul en quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Necaxa ajouter un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Victoria et le bilan est de trois défaites et deux nuls en faveur de la Necaxa. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les TijuanaEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match que les deux équipes ont joué dans cette compétition a eu lieu en avril 2021 et s’est terminé par un résultat de 1-0 pour le Tijuana.