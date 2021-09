Jour 11 de l’Ouverture MX League : avant le duel Mazatlán

28/09/2021

Le à 01:15 CEST

Mercredi prochain à 02h00, il aura lieu au Stade Mazatlán le duel entre Mazatlán et le Juárez lors de la 11e journée de la MX Opening League.

Les Mazatlán Il affronte le match de la onzième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Tijuana à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des 10 matchs disputés à ce jour en Liga MX de Apertura.

Pour sa part, FC Juárez a réussi à gagner lors de ses deux derniers matchs contre lui San Luis dans son domaine et le Lion à l’extérieur, 1-0 et 0-1 respectivement, il espère donc rééditer le score, désormais au stade de Mazatlán. Avant ce match, le FC Juárez il avait gagné dans trois des 10 matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison.

En tant que local, le Mazatlán il a gagné une fois, il a été battu une fois et il a fait match nul trois fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. A la maison, le FC Juárez a un bilan d’une victoire, trois défaites et un nul en cinq matchs joués, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Mazatlán.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Mazatlán et le bilan est de deux victoires pour l’équipe locale. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les JuárezEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier affrontement entre les Mazatlán et le Juárez Ce tournoi s’est joué en février 2021 et s’est terminé par un résultat 1-0 pour les visiteurs.