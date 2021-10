Jour 12 de la Opening MX League : avant-première du match Tigres UANL

in

10/03/2021

Le à 07:31 CEST

Les Necaxa rendez-vous ce lundi pour Stade universitaire (uanl) se mesurer avec Tigres de l’UANL dans son douzième tour de la Ligue d’ouverture MX, qui débutera à 2:00.

Les Tigres de l’UANL affronte avec des esprits renforcés le match de la douzième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté la victoire loin de leur terrain dans le Stade Alfonso Lastras Ramirez par 0-3 devant San Luis, avec tant de Juan Vigon, Carlos Gonzalès et Enrique Quinones. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 11 matchs disputés à ce jour.

Du côté des visiteurs, le Necaxa a été imposé à Tijuana 3-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Maximiliano Salas, Andy Médina et Luis Arcadio Garcia, alors il espère répéter le marqueur, maintenant dans le stade de la Tigres de l’UANL. À ce jour, sur les 11 matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté quatre.

Concernant la performance dans son stade, le Tigres de l’UANL Il a réalisé des chiffres d’une victoire et quatre nuls en cinq matchs à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. A la maison, le Necaxa ils ont gagné une fois et ont été battus à quatre reprises au cours de leurs cinq matchs disputés, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de leurs matches à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de Tigres de l’UANLEn fait, les chiffres montrent deux défaites et trois nuls pour les locaux. De même, l’équipe locale a une séquence de quatre matchs consécutifs sans défaite à domicile contre Necaxa. La dernière rencontre entre les Tigres de l’UANL et le Necaxa La compétition s’est jouée en janvier 2021 et s’est soldée par un match nul (1-1).