Jour 13 de la première phase de la troisième division: aperçu du match d’Arucas

30/03/2021 à 23:16 CEST

Mercredi prochain à 18h00, ils mesureront la Arucas et le Lanzarote au cours du treizième jour de la première phase de la troisième division.

le Arucas vient au duel avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Grand Tarajal par un score de 1-0. De plus, les locaux ont remporté deux des 14 matches disputés jusqu’à présent dans la première phase de la troisième division avec un chiffre de 13 buts en faveur et 21 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lanzarote a réussi à vaincre le Villa Santa Brígida 0-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Rosmen, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Arucas. À ce jour, sur les 13 matchs que l’équipe a disputés dans la première phase de la troisième division, elle en a remporté cinq et a un bilan de 14 buts marqués contre 13 buts reçus.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Arucas ils ont gagné deux fois, ils ont perdu trois fois et ils ont fait match nul une fois en six matchs joués jusqu’à présent, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui auraient plus de facilité à gagner. Dans le rôle de visiteur, le Lanzarote a gagné trois fois et a été battu quatre fois en sept matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Arucas pour remporter la victoire.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Arucas et les résultats sont deux tirages au sort pour les locaux. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs deux dernières visites au stade de la Arucas. La dernière fois qu’ils ont affronté le Arucas et le Lanzarote Dans cette compétition, c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 2-1 pour les visiteurs.

En ce qui concerne la situation de ces équipes dans la première phase de la troisième division, le Lanzarote se dresse au-dessus du Arucas avec une avance de sept points. À ce moment, le Arucas il a 10 points et est en dixième position. Pour sa part, Lanzarote il compte 17 points et occupe la sixième place du classement.