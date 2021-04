Jour 15 de la première phase de la troisième division: avant le match d’Ibarra

04/02/2021 à 19:40 CEST

Samedi prochain à 19h00, il aura lieu au Villa Isabel le duel entre Ibarra et le Güímar au cours du quinzième tour de la première phase de la troisième division.

le Ibarra vient au duel avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Vera lors du match précédent par un score de 0-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans deux des 18 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de neuf buts en faveur et 28 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Güímar a réussi un match nul à trois contre CD Atlético Paso, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Güímar ils avaient gagné dans deux des 15 matches disputés dans la première phase de la troisième division cette saison et ont un bilan de 17 buts marqués contre 29 buts encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Ibarra Il a réalisé un bilan de deux victoires, cinq défaites et deux nuls en neuf matchs disputés dans son stade, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Aux sorties, le Güímar ils ont perdu cinq fois et fait match nul deux fois en sept matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de IbarraEn fait, les chiffres montrent trois victoires, deux défaites et quatre nuls pour l’équipe à domicile. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les GüímarEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Ibarra et le Güímar dans ce tournoi c’était en novembre 2020 et s’est terminé avec un score de 1-0 en faveur de Güímar.

Actuellement, entre Ibarra et le Güímar il y a une différence de deux points dans le classement. L’équipe de Ivan Rodriguez Il arrive au match en onzième position et avec neuf points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est dixième avec 11 points.