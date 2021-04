Jour 2: Amazon a vaincu le syndicat en Alabama, mais a-t-il gagné sur la plus grande scène?

Margaret O’Mara, professeure à l’Université de Washington, discute de l’histoire de la technologie lors du sommet . 2017. (Photo . / Dan DeLong)

Employés de l’entrepôt Amazon a voté contre la syndicalisation à Bessemer, Ala., dans une victoire pour l’entreprise et une défaite pour les syndicats. Mais le processus a mis en lumière les pratiques de travail dans les centres de distribution du géant de la technologie et les tactiques antisyndicales de l’entreprise. Le syndicat conteste le résultat. Mais même si les résultats tiennent, était-ce vraiment une victoire pour Amazon?

“Il n’y a pas de gagnants et de perdants clairs ici”, a déclaré Margaret O’Mara, historien, auteur et professeur à l’Université de Washington qui se spécialise dans l’histoire de la technologie et de la politique. «Il y a peut-être quelques tours de victoire en cours sur Amazon en ce moment. Mais cela a ouvert une conversation sur ses pratiques de travail. Amazon joue au hardball. Cela fait partie du secret de son succès.

Dans cet épisode du nouveau podcast du jour 2 de ., O’Mara parle des conséquences du vote syndical avec le journaliste de . Mike Lewis et notre collaborateur de podcast Jason Boyce, un ancien vendeur d’Amazon qui dirige l’agence de commerce électronique. Avenue7Media et co-auteur du livre, La jungle amazonienne.

Écoutez ci-dessous et trouvez plus d’épisodes du jour 2 ici.