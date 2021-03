Jour 2: Comment ce vendeur tiers d’Amazon a transformé le produit de contrefaçon du géant de la technologie en une victoire

Le sac photo Peak Design Everyday Sling, à droite, et le produit Amazon Basics, à gauche, qui a également été nommé Everyday Sling avant que Peak Design ne publie sa vidéo parodique. (Capture d’écran vidéo Peak Design)

Peter Dering et ses collègues de Conception de pointe pourrait écrire le playbook pour une réponse réussie à Amazon faisant tomber le produit d’un vendeur tiers. Le PDG de la société basée à San Francisco a profité au maximum de Amazon publie un sac photo étonnamment similaire en libérant une vidéo parodiant le géant de la technologie, avec plus de 4,5 millions de vues sur YouTube à ce jour.

Peter Dering, PDG de Peak Design, nous parle pour le premier épisode du nouveau podcast Day 2 de ., sur l’impact d’Amazon sur le monde.

La publicité et les ventes qui en résultent peuvent aider à expliquer pourquoi Dering prenait tout dans la foulée lorsque nous lui avons parlé récemment.

« Cela n’a pas été décevant », a déclaré Dering. «Nous avons définitivement transformé cela en une victoire.»

Dering est notre invité sur ce premier épisode complet de Jour 2, une nouvelle série de podcasts de . sur l’impact d’Amazon sur le monde. Rejoindre nous est notre collaborateur sur la série, Jason Boyce, ancien vendeur tiers d’Amazon, co-auteur de «The Amazon Jungle» et fondateur et PDG d’Avenue7Media, une agence qui travaille avec des détaillants tiers sur Amazon.

Écoutez ici, abonnez-vous au jour 2 dans n’importe quelle application de podcast et continuez à lire pour découvrir les faits saillants modifiés de la conversation. En savoir plus sur le jour 2 et écouter un épisode d’introduction ici.

Première réaction de Peter Dering: «C’était juste comme, ‘Vous pathétique, petit, incroyable… Je ne peux pas croire que vous ayez même pris le patch du logo trapézoïdal et mis Amazon Basics dessus.’ Comme, «N’avez-vous pas de fierté? … Ils ne le font pas, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de principe derrière ce qu’ils font, et je pense que vous allez trouver que cela pourrait être un peu surprenant dans cette conversation.

« Franchement, chaque catégorie de produits a le vrai McCoy et vous avez la contrefaçon générique », a ajouté Dering. «Et le fait que cela se produise si directement avec le Peak Design Everyday Sling est, avant tout, un clin d’œil à la prédominance du Everyday Sling, et au fait qu’il s’agit d’un excellent sac photo, et c’est pourquoi il est devenu le best-seller . Et la raison pour laquelle je suis un peu moins en colère que vous ne le pensez, c’est que les gens qui achètent qui ne pensent pas avoir un sac Peak Design. Ils comprennent parfaitement qu’ils en ont une version imitée. »

La réponse était-elle simplement destinée à stimuler les ventes? « Non, ce n’était pas une tactique de vente et de marketing », a déclaré Dering. «Cela vient de nous. Nous en parlions ce matin. C’était presque comme une catharsis. Je veux dire, dire que ce n’est pas illégal ou moralement corrompu ne veut pas dire que je ne pense pas que ce soit un tir à travers l’arc. Je veux dire, c’est absolument comme une grosse vieille claque pour Peak Design.

«Cela signifie à la fois, ‘OK, vous êtes assez importants pour vous défaire’, mais c’est aussi comme: ‘Nous allons être vraiment flagrants à ce sujet.’ Eh bien, nous allons nous battre, non? Nous allons être flagrants au sujet de notre réponse, et la façon dont nous allons le faire est, nous allons prendre la grande route et tout simplement ouvrir cette route sur votre visage. Alors, c’est de là que vient la réponse.

Grande image: «Je pense qu’Amazon est moins vindicatif et participant à la rétribution que les gens ne le supposent», a déclaré Dering. «Tout ce qu’ils essaient de faire, c’est d’automatiser le monde entier. Et donc, je ne pense pas qu’ils aient même cet aspect émotionnel.

«J’espère que je ne suis pas trop… quelque part entre complaisant ou arrogant sur le fait qu’il est vraiment très difficile de faire tomber l’une de nos choses au point où vous ne pouvez pas faire la différence. C’est juste loin de là. C’est clairement une version moins chère, mais s’ils commencent à marcher sur notre propriété intellectuelle réelle, s’ils fabriquent le trépied de voyage Amazon Basics, qui a une forme très unique, des fonctionnalités incroyables, vous pourriez voir mon opinion changer à ce sujet Icare arrive au soleil. Je serai curieux.

«Le plus grand risque commercial d’Amazon réside dans la perception du public à leur égard, et j’espère que ce message parviendra aux bonnes oreilles avec Amazon. Et je suis aussi un peu optimiste que cette vidéo, qui a adopté cette approche ironique, puisse être reçue beaucoup plus attentivement que vos pleurnicheries standard, pour ainsi dire. Alors, peut-être que du bien sortira de tout cela.

