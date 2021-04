Jour 2 de la deuxième phase de la troisième division: avant le match de conquête

10/04/2021 à 12:27 CEST

le Conquête joue ce dimanche à 12h00 son deuxième match de la deuxième phase de la troisième division contre le UD Almansa dans le Municipale La Fuensanta.

le Conquête affronte avec optimisme le match de la deuxième journée pour canaliser une séquence positive après avoir gagné à Manzanares dans le José Camacho par 1-2, avec des buts de Verdejo Oui Paco Tomás.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le UD Almansa ne pouvait pas gagner à Madridejos lors de son dernier match (0-2), il cherchera donc une victoire contre le Conquête pour définir le cours du tournoi.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Municipale La Fuensanta, obtenant ainsi quatre victoires et deux nuls en faveur de la Conquête. De même, les locaux ont une séquence de deux matchs consécutifs remportant à domicile contre le UD Almansa. Le dernier match auquel ils ont joué Conquête et la UD Almansa dans cette compétition a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 0-1 en faveur de la Conquête.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par deux points en faveur de la Conquête. le Conquête Il arrive au meeting avec 25 points dans son casier et occupe la troisième place avant le match. De son côté, le UD Almansa il compte 23 points et occupe la quatrième place du classement.