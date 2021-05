Jour 2 de la deuxième phase de la troisième division: avant le match Rapido de Bouzas

04/05/2021 à 20:15 CEST

Mercredi prochain à 20h15, ils se réuniront dans le Baltasar Pujales les Rapide de Bouzas et le Silva dans le match correspondant à la journée numéro 2 de la deuxième phase de la troisième division.

le Rapide de Bouzas a l’intention de remporter une victoire dans la compétition après avoir remporté le Silva SD dans le Un Grela 1 par 1-2, avec un peu de Adri, avec une séquence de 2 victoires consécutives.

Du côté des visiteurs, le Silva SD ne pouvait pas gagner à Rapide de Bouzas lors de son dernier match (1-2), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière au championnat.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Rapide de Bouzas il a remporté le seul match de la deuxième phase de la troisième division qui a joué dans son stade. Loin de chez soi, le Silva SD il n’a pas réussi à s’imposer dans sa seule nomination en tant que visiteur jusqu’à présent dans le concours.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Rapide de Bouzas et le bilan est de trois victoires et un nul en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est à noter, qui ont trois matchs consécutifs en gagnant à domicile contre le Silva. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans ce tournoi, c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé sur un résultat 1-0 pour le Rapide de Bouzas.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par huit points en faveur de la Rapide de Bouzas. le Rapide de Bouzas Il arrive au meeting avec 38 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. En revanche, les visiteurs ont 30 points et occupent la sixième position du tournoi.