Jour 2 de la deuxième phase du deuxième B: avant la réunion d’Alcoyano

10/04/2021 à 17:24 CEST

le Alcoyano joue ce dimanche à 17h00 son deuxième match de la deuxième phase du deuxième B contre le Gymnastique au Le Collao.

le Alcoyano Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la deuxième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Barcelone B par un score de 2-1.

Du côté des visiteurs, le Gimnàstic Tarragone a récolté une égalité dans les deux sens contre le Villarreal B, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions en Le Collao, obtenant ainsi cinq victoires, une défaite et un nul en faveur du Alcoyano. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les GymnastiqueEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match que les deux équipes ont disputé dans ce tournoi a eu lieu en février 2015 et s’est terminé sur un résultat de 1-0 pour les locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par cinq points en faveur de la Gimnàstic Tarragone. Les locaux, avant ce match, occupent la quatrième place avec 31 points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse est troisième avec 36 points.