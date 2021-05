Jour 2 : Pourquoi la bataille syndicale d’Amazon n’est pas encore terminée ; et la fin de Prime Now tel que nous le connaissons

Un centre de distribution Amazon. (Photo de fichier .)

Attendez, Amazon n’a-t-il pas gagné sa bataille avec le syndicat de Bessemer, Alabama ? Oui, le vote a été en faveur de l’entreprise, mais l’histoire n’est pas encore terminée.

Le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins fait appel du résultat au Conseil national des relations du travail, citant ce qu’il prétend être des tactiques déloyales par Amazon lors du vote – ce que la société nie catégoriquement.

Le NRLB a organisé une audience virtuelle qui a duré plusieurs jours avant de se terminer plus tôt cette semaine. Une décision est attendue dans quelques semaines, avec la possibilité, au moins, d’un nouveau vote.

Et oui, l’un des principaux points de discorde est une boîte aux lettres.

Dans cet épisode du Jour 2, le podcast de . sur tout ce qui concerne Amazon, nous sommes rejoints par Annie Palmer, un journaliste qui écrit sur Amazon et le commerce électronique pour CNBC, qui a couvert l’audience du NLRB. Notre collaborateur de podcast Jason Boyce, co-auteur de “La jungle amazonienne”, et fondateur et PDG de Avenue7Media, une agence qui travaille avec des détaillants tiers sur Amazon.

On parle aussi d’Amazon décision d’intégrer son service de livraison rapide Prime Now dans son site Web et son application de commerce électronique principaux. Enfin, nous suivons la question d’Amazon sévir contre les grands détaillants tiers sur la question des faux avis, et une affirmation sur ces cas dans le New York Times que Jason croit était malavisé.

Écoutez ci-dessus ou abonnez-vous au Jour 2 dans n’importe quelle application de podcast.