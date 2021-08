Jour 3 de l’Ouverture MX League : avant le duel de Pachuca

08/09/2021 à 04:00 CEST

Mardi prochain à 04h00 se jouera le match de la troisième journée de la MX Opening League, qui mesurera à Pachuca et à Atlas Guadalajara dans le Stade Miguel Hidalgo.

Le Pachuca veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la troisième journée après avoir subi une défaite contre lui Mazatlán lors du match précédent par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des deux matchs disputés jusqu’à présent.

Du côté des visiteurs, le Atlas Guadalajara réussi à vaincre le FC Juárez 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Christophe Trejo Oui Juan César Furch, il entend donc maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Pachuca. À ce jour, sur les deux matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle en a remporté un.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Pachuca Il a su défendre son but lors de son seul match à domicile en Apertura MX League. Aux sorties, le Atlas Guadalajara a signé un tirage au sort dans son seul engagement en tant que visiteur à ce jour dans la compétition.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Miguel Hidalgo, en fait, les chiffres montrent cinq défaites et six nuls en faveur de la Pachuca. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de la Pachuca. La dernière rencontre qu’ils ont disputée ensemble dans cette compétition remonte à février 2021 et s’est terminée sur un score de 0-1 en faveur de la Atlas Guadalajara.