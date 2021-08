Jour 3 de l’Ouverture MX League : avant le duel Pumas UNAM

in

08/07/2021

Le 08/08/2021 à 01:45 CEST

Dimanche prochain à 19h00, il aura lieu au Stade olympique universitaire le duel entre Pumas UNAM et le San Luis dans le match correspondant à la 3e journée de la MX Opening League.

Le Pumas UNAM Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la troisième journée après avoir subi une défaite contre lui Monterrey lors du match précédent par un résultat de 2-0. Depuis le début de la saison, les locaux n’ont gagné aucun des deux matchs disputés à ce jour en Liga MX de Apertura.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le San Luis a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Querétaro lors de leur dernier match, de sorte qu’ils arrivent au match avec l’illusion de récupérer des points laissés pour compte. Des deux matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Apertura, le San Luis l’un d’eux a gagné.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Pumas UNAM ils ont fait match nul pour le moment dans leur seul match à domicile. Aux sorties, le San Luis Il a réussi à gagner dans son seul engagement à l’extérieur de ce que nous avons été en compétition.

Par le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Pumas UNAM et les résultats sont une défaite et un match nul en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant à domicile contre le San Luis. La dernière rencontre de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en mars 2021 et s’est terminée sur un résultat de 0-1 pour le Pumas UNAM.