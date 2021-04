Jour 4 de la deuxième phase de la troisième division: avant le duel des Robres

18/04/2021 à 17h30 CEST

Dimanche prochain à 00h00 se jouera le match de la quatrième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans laquelle nous verrons la victoire à Robres et à Saint Jean dans le san blas.

le Robres Il affronte le match de la quatrième journée avec l’envie d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir signé un match nul contre lui Tamarite dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté deux des trois matchs disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division, avec une séquence de 30 buts en faveur et 33 contre.

Du côté des visiteurs, le Saint Jean perdu par un résultat de 0-3 lors du match précédent contre le Sabinanigo, alors il cherchera un triomphe sur le Robres pour définir le cours du tournoi. Des trois matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Saint Jean Il n’en a remporté aucun et ajoute un chiffre de 75 buts encaissés contre zéro en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Robres Il a su défendre son but lors de son seul match à domicile de la deuxième phase de la troisième division. À la maison, le Saint Jean n’a pas réussi à gagner dans son seul match à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Robres et les résultats sont une victoire et un nul en faveur de l’équipe locale. De plus, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois qu’ils ont affronté le Robres et le Saint Jean dans ce tournoi, c’était en mars 2020 et le match s’est terminé sur un score de 2-1 pour les visiteurs.

En ce qui concerne sa position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que le Robres ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 33 points. le Robres arrive au meeting avec 33 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. Pour sa part, Saint Jean il a zéro point et est classé douzième de la compétition.