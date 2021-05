Jour 4 de la deuxième phase de la troisième division: avant le duel Huércal-Overa

01/05/2021 à 12:19 CEST

le Huércal-Overa joue ce dimanche à 11h30 son quatrième match de la deuxième phase de la troisième division contre la Totana olympique au Le poêle.

le Huércal-Overa visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond au quatrième jour après avoir perdu le dernier match contre El Palmar par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des trois matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division, avec une séquence de 21 buts en faveur et 32 ​​contre.

Du côté des visiteurs, le Totana olympique a subi une défaite contre Murcie dans le dernier match (1-2), de sorte qu’une victoire contre le Huércal-Overa cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat. À ce jour, sur les trois correspondances que le Totana olympique Dans la deuxième phase de la troisième division, l’un d’eux a gagné et ajoute un chiffre de 26 buts encaissés contre 20 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Huércal-Overa ils ont tiré leur seul match jusqu’ici joué à domicile dans la deuxième phase de la troisième division. À la maison, le Totana olympique il a remporté la victoire dans son seul engagement à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Huércal-OveraEn fait, les chiffres montrent quatre victoires et une défaite en faveur de l’équipe à domicile. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs consécutifs à domicile contre le Totana olympique. Le dernier match auquel ils ont joué Huércal-Overa et le Totana olympique dans cette compétition, c’était en novembre 2019 et s’est terminée sur un résultat de 1-0 en faveur de la Huércal-Overa.

En analysant sa position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons que l’équipe visiteuse est en avance sur la Huércal-Overa avec une différence d’un point. À ce moment, le Huércal-Overa il a 26 points et est en cinquième position. De son côté, l’équipe visiteuse est troisième avec 27 points.