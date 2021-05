Jour 5 de la deuxième phase de la troisième division: aperçu du match UM Escobedo

07/05/2021 à 18:02 CEST

Samedi prochain à 18h00 se jouera le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans laquelle nous verrons le UM Escobedo et à Sept villas dans le Eusebio Arce.

le UM Escobedo atteint le cinquième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Cayon lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des quatre matchs disputés à ce jour et ont réussi à marquer 28 buts pour et 23 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sept villas a réussi à vaincre le Trébucher 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Cobo, Ganzabal Oui Adrian, il espère donc répéter le tableau de bord, maintenant dans le stade de la UM Escobedo. Des quatre matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Sept villas Il en a remporté deux et a concédé 22 buts contre et en a marqué 37 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le UM Escobedo il a réalisé un bilan d’une défaite et un nul en deux matches disputés dans son stade, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. Dans le rôle de visiteur, le Sept villas Il a été battu deux fois lors de ses deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec lui. UM Escobedo.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés par le passé au stade de la UM Escobedo et le bilan est de quatre défaites et quatre nuls pour les locaux. De même, la séquence des locaux est à noter, qui ont trois matchs consécutifs en remportant à domicile contre le Sept villas. La dernière fois qu’ils ont joué au UM Escobedo et le Sept villas dans ce tournoi, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

Actuellement, le Sept villas il est en tête du classement avec une différence de 10 points par rapport à son rival. À ce moment, le UM Escobedo il a 38 points et est en sixième position. De leur côté, les visiteurs totalisent 48 points et occupent la quatrième place de la compétition.