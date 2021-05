Jour 5 de la deuxième phase de la troisième division: avant le match de Vilafranca

08/05/2021 à 12:35 CEST

Dimanche prochain à 12h30 se jouera le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui affrontera le Vilafranca et à Cerdanyola dans le Camp Municipal d’Esports.

le Vilafranca a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant au cinquième jour après avoir subi une défaite contre lui Gérone B lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des quatre matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division, avec 35 buts marqués contre 21 encaissés.

Du côté des visiteurs, le Cerdanyola ne pouvait pas gagner à Terrassa lors de son dernier match (1-2), il vient donc au match avec la nécessité de revenir à la victoire sur le terrain de Vilafranca. Des quatre matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Cerdanyola il n’en a remporté aucun et compte 36 buts contre 24 encaissés.

En tant que local, le Vilafranca ils ont gagné une fois et ont été battus une fois en deux matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils perdent des points à domicile, offrant aux visiteurs des opportunités de résultats positifs. Dans le rôle de visiteur, le Cerdanyola a un bilan de deux défaites en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le jeu qui le mesurera avec le Vilafranca.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Camp Municipal d’Esports et le bilan est de deux défaites et trois nuls en faveur de la Vilafranca. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de la Vilafranca. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans la compétition, c’était en novembre 2019 et le résultat a été un match nul (0-0).

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les locaux sont en avance avec un avantage de trois points par rapport à la Vilafranca. le Vilafranca Il arrive au meeting avec 44 points dans son casier et occupe la troisième place avant le match. En revanche, les visiteurs ont 41 points et occupent la cinquième position du tournoi.