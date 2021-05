Jour 5 de la deuxième phase de la troisième division: avant le match Valle Egüés

21/05/2021 à 18:07 CEST

Samedi prochain à 18h00 se jouera le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui affrontera le Vallée d’Egüés et à Ardoi dans le Sarriguren.

le Vallée d’Egüés arrive au cinquième match avec l’intention d’améliorer ses chiffres dans la compétition après avoir fait match nul 2-2 contre le Peña Sport dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des quatre matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division avec un chiffre de 35 buts en faveur et 31 contre.

Du côté des visiteurs, le CF Ardoi a subi une défaite à la San Juan DKE dans le dernier match (0-2), il vient donc à la rencontre avec la nécessité de regagner la victoire sur le terrain de Vallée d’Egüés. À ce jour, sur les quatre matches que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté un avec un chiffre de 30 buts pour et 20 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Vallée d’Egüés Il a des chiffres de deux défaites en deux matchs disputés à domicile, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. À la maison, le CF Ardoi Il a été battu une fois et a fait match nul une fois lors de ses deux matches jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. Vallée d’Egüés si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Vallée d’Egüés et les résultats sont quatre victoires, deux défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse a trois matches d’affilée sans connaître la défaite à l’extérieur contre le Vallée d’Egüés. La dernière rencontre de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en février 2020 et s’est terminée par un score de 1-4 pour le Vallée d’Egüés.

Actuellement, le CF Ardoi il est en tête du classement avec une différence de trois points par rapport à son rival. le Vallée d’Egüés il a 33 points dans le casier, se classant sixième. Pour sa part, CF Ardoi il a 36 points et se classe cinquième du tournoi.