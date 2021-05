Jour 5 de la deuxième phase de la troisième division: match précédent de Unión Viera

28/05/2021 à 12:01 CEST

Samedi prochain à 12h00 le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le Union Viera et à Buzanada dans le Pepe Gonçalvez.

le Union Viera Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au cinquième jour après avoir subi une défaite contre lui Ténérife B lors du match précédent par un résultat de 4-0. Depuis le début de la saison, les hôtes n’ont remporté aucun des quatre matchs disputés à ce jour, avec 29 buts en faveur et 41 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Buzanada Il a remporté la victoire contre le Lanzarote lors de leur dernier match de la compétition (3-1), avec autant de Lie, Romarin Oui Pirri, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Union Viera. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés en deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté trois et accumule un chiffre de 25 buts encaissés contre 38 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Union Viera ils ont perdu deux fois en deux matches disputés jusqu’à présent, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. À la maison, le Buzanada a un équilibre entre une victoire et un match nul en deux matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Union Viera pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Union VieraEn fait, les chiffres montrent une victoire et une défaite en faveur de l’équipe locale. Le dernier match entre Union Viera et le Buzanada Ce tournoi a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminé par un match nul 0-0.

En référence à sa position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que le Buzanada ils devancent l’équipe locale avec 16 points d’avance. le Union Viera Il entre dans le match en sixième position avec 26 points au casier. De son côté, l’équipe visiteuse est la première avec 42 points.