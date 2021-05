Jour 5 de la deuxième phase du deuxième B: avant le At. Sanluqueño

01/05/2021 à 18:03 CEST

le Sanluqueño joue ce dimanche à 18h00 son cinquième match de la deuxième phase du deuxième B contre le Betis Deportivo au El Palmar.

le À. Sanluqueño il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au cinquième jour après avoir subi une défaite contre lui UCAM Murcie lors du match précédent par un score de 3-2. Depuis le début de la saison, les hôtes n’ont gagné dans aucun des quatre matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 21 buts en faveur et 26 contre.

Du côté des visiteurs, le Betis Deportivo Il a remporté la victoire contre le Algésiras lors de leur dernier match de la compétition (3-0), avec autant de Luis Martinez Oui David Ramos, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le stade de À. Sanluqueño. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase du deuxième B, elle en a remporté deux avec un chiffre de 30 buts en faveur et 19 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le À. Sanluqueño il a perdu deux fois en deux matchs joués jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. Aux sorties, le Betis Deportivo Il a été battu deux fois lors de ses deux matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la À. Sanluqueño si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés en El Palmar, en fait, les chiffres montrent une victoire, une défaite et un nul en faveur de la À. Sanluqueño. Le dernier match auquel ils ont joué Sanluqueño et le Betis Deportivo Ce tournoi a eu lieu en mars 2013 et s’est terminé sur un résultat 1-0 en faveur de la Betis Deportivo.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase du deuxième B, nous pouvons voir que les visiteurs ont un avantage de cinq points par rapport à la À. Sanluqueño. le À. Sanluqueño Il arrive au meeting avec 31 points dans son casier et occupe la sixième place avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 36 points et occupent la troisième position de la compétition.