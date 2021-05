Jour 6 de la deuxième phase de la troisième division: aperçu du match Cacereño

19/05/2021 à 21h00 CEST

Jeudi prochain à 21h00, le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel ils joueront Cacereño et à Coria dans le Le prince philip.

le Cacereño vient avec optimisme pour le match du sixième jour après avoir remporté la victoire dans son fief dans le Le prince philip 2-0 contre Moralo, avec des buts de Bermu Oui Capelo. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des quatre matchs disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division, avec 46 buts marqués contre 10 concédés.

Du côté des visiteurs, le Coria a gagné contre Sherry dans leur stade 3-0 et auparavant, ils l’avaient également fait à l’extérieur contre le CD diocésain par 0-1, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief du Cacereño. Avant ce match, le Coria ils avaient gagné dans trois des cinq matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec 41 buts pour et 14 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Cacereño ils ont réussi à gagner jusqu’à présent dans tous leurs matchs à domicile dans la deuxième phase de la troisième division. À la maison, le Coria Il a un équilibre d’une victoire et d’un match nul en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Le prince philip et la balance est une défaite et deux nuls en faveur de la Cacereño. De même, l’équipe locale a une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Coria. Le dernier match auquel ils ont joué Cacereño et le Coria Dans cette compétition, elle a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminée sur un résultat de 0-2 pour les locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées d’un point en faveur de la Cacereño. le Cacereño Il a 57 points dans la surface, se classant premier. En revanche, les visiteurs sont en deuxième position avec 56 points.