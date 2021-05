Jour 6 de la deuxième phase de la troisième division: aperçu du match de Gerena

08/05/2021 à 12:26 CEST

La Lebrijana voyager ce dimanche pour Stade José Juan Romero Gil se mesurer avec Gerena dans leur sixième duel de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 12h00.

le Gerena visages aux esprits renforcés pour le match du sixième jour après avoir remporté la victoire dans son fief dans le Stade José Juan Romero Gil 3-0 contre Conil, avec des buts de Gabriel Jésus Oui Alberto castro. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans deux des quatre matches disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division et ajoutent une séquence de 26 buts marqués contre 28 buts encaissés.

Concernant les visiteurs, le Lebrijana a réalisé un nul nul contre le Castilleja CF, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec la prétention de garder les trois points cette fois. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Lebrijana Il n’en a remporté aucun et ajoute un chiffre de 30 buts encaissés contre 16 en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Gerena ils ont réussi à gagner jusqu’à présent dans tous leurs matchs à domicile dans la deuxième phase de la troisième division. Dans le rôle de visiteur, le Lebrijana a un bilan de deux défaites en deux matchs joués, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Gerena.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade José Juan Romero Gil et le bilan est de deux victoires, trois défaites et un nul en faveur de la Gerena. De même, les visiteurs accumulent pleins de victoires dans le stade de la Gerena, car ils ont déjà remporté trois matchs à l’extérieur. Le dernier match auquel ils ont joué Gerena et la Lebrijana Dans ce tournoi, il a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminé sur un résultat 2-0 en faveur des visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, nous pouvons voir qu’avant la dispute du match, le Gerena est en avance sur le Lebrijana avec une différence de 12 points. L’équipe de Alejandro Alvarez il se classe deuxième avec 30 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs totalisent 18 points et occupent la huitième place de la compétition.